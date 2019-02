Un terroriste recherché arrêté à Alger

Un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a arrêté, samedi à Alger (1re Région militaire) le terroriste recherché "B. Yacine" dit "Abdelkhalek", tandis qu’un autre détachement de l’ANP a appréhendé un élément de soutien aux groupes terroristes, à M’sila (1re RM). Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et In-Salah (6e RM), six contrebandiers et 16 orpailleurs.