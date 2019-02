Bouira : Chute mortelle d’un parapentiste et d’un passager sur les hauteurs d’Ath Laâziz

Un parapentiste et un passager ont trouvé la mort samedi après-midi suite à une chute mortelle survenue à Tizi Oudjaâboub, relevant de la commune montagneuse d’Ath Laâziz (Nord-Bouira), a indiqué dimanche le président de la Fédération du parapente, M. Agroune Said. «Le parapentiste, âgé d’une vingtaine d’année et originaire de Bouira, ainsi que le passager ont perdu la vie au cours d’un vol et suite d’une chute mortelle à Tizi Oudjaâboub à Ath Laâziz», a expliqué à l’APS M. Agroune, sans donner d’amples détails sur ce sujet. Le mont de Tizi Oudjaâboub a abrité en 2017 le championnat national de parapente avec la participation d’une soixantaine de pilotes venus des différentes wilayas du pays.