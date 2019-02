Journée d'information sur le processus électoral à l'ambassade d'Algérie à Paris

Une journée d'information sur l'organisation et le déroulement du processus électoral à l'étranger a été organisée dimanche au niveau du siège de l'ambassade d'Algérie à Paris en prévision de la

présidentielle du 18 avril, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Accompagné d'une délégation composée de cadres du ministère, le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, Salah Eddine Dahmoun a coprésidé les travaux de cette journée avec le SG du ministère des Affaires étrangères.

Cette journée d'information portant sur les modalités de déroulement de cette échéance électorale, s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine présidentielle et des efforts de l'Etat algérien visant la mobilisation de tous les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à la mobilisation et à la sensibilisation de le la communauté nationale à l'étranger et à la réunion des conditions leur permettant d'exercer librement leur droit électoral.