Tamanrasset, Ain Guezzam et Bordj Badji Mokhtar : 39 orpailleurs arrêtés

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ain Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 39 orpailleurs et saisi un pistolet mitrailleur, un chargeur, deux camions, deux véhicules tout-terrain et divers équipements. Ils ont également intercepté 3.870 tonnes de denrées alimentaires et 26.000 litres de carburant. A Oum El Bouaghi (5e RM), un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté deux individus et saisi un véhicule et 5.376 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, cinq personnes ont été arrêtées à Naama et Bordj Badji Mokhtar et plus de 11.000 unités de boissons, ainsi qu'un camion et un véhicule ont été saisis.