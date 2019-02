Amar Ghoul : "Nécessité de préserver l'unité nationale et de raffermir les liens entre Algériens"

Le président du parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), Amar Ghoul a insisté, samedi à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité de préserver l'unité nationale, de raffermir les liens entre les Algériens, d'éradiquer les germes de discorde et de répandre la culture de fraternité et de solidarité.

Animant un meeting en présence de cadres et sympathisants du partis, Amar Ghoul a souligné que "la préservation de l'unité nationale nécessite de prémunir l'Algérie contre les menaces qui la guette et d'édifier un Etat fort dont nous aspirons tous".

Il a mis en exergue l'importance de la conférence nationale qui sera organisée après les présidentielles du 18 avril et son impact sur "la préservation de l'unité nationale, le renforcement et l'approfondissement de la réconciliation nationale, la valorisation des réalisations et acquis

depuis l'indépendance et l'immunisation de l'Algérie contre les dangers et les menaces".

Le président de TAJ a insisté sur la mobilisation de tous pour la réussite de la prochaine présidentielle, réitérant la position de son parti de soutien au candidat Abdelaziz Bouteflika qu'il a justifié par "la poursuite de son œuvre d'édification du pays".