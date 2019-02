Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal a entamé, samedi, ses visites sur le terrain aux différentes wilayas du pays pour s'enquérir des derniers préparatifs menés par les services concernés pour la réussite de l'élection présidentielle, prévue le 18 avril prochain.

Lors de ses visites, M. Derbal aura des rencontres avec les membres de la HIISE en vue "de s'enquérir du déroulement et des activités des permanences des wilayas et donner les orientations nécessaires", a précisé un communiqué de la HIISE ajoutant que ces visites permettront également de s'enquérir des différents préparatifs menés par les services concernés pour la réussite de la prochaine élection.

Ces visites s'inscrivent dans le cadre des attributions de la HIISE prévues par l'article 194 de la constitution et clarifiées par la loi organique 16-11 relative à la HIISE.

Le président de la HIIS effectuera, lors de la première semaine de ses visites, aux wilaya de Laghouat et Djelfa samedi, puis à Tissemssilt, dimanche et lundi et Ain Defla lundi.