MDN, Oran et Skikda3 : éléments de soutien arrêtés et des armes saisies

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 13 février à Oran (2e Région militaire), trois éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un autre détachement a saisi, grâce à l’exploitation de renseignements, un pistolet automatique, un fusil de chasse, des munitions, une paire de jumelles à Kerkra, wilaya de Skikda/ (5e RM). D’autres détachements de l’ANP «ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6e RM) et Djanet (4e RM), douze orpailleurs et saisi 5 véhicules tout-terrain, divers outils d’orpaillage et 8 sacs de mélange de pierres et d’or brut, alors qu'un détachement combiné de l’ANP, a appréhendé, à Tindouf (3e RM), deux narcotrafiquants en possession de cinq kilos de kif traité. Par ailleurs, 14 immigrants clandestins ont été interceptés à In-Guezzam.



3 caches détruites à Bordj Badji Mokhtar et Skikda



Deux caches contenant des munitions, des médicaments et autres objets ont été détruites jeudi dernier, à Bordj Badji Mokhtar et Skikda par des détachements de l'ANP. Un autre détachement a découvert, le 14 février 2019, lors d'une opération menée à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, une cache contenant 37 grenades larguées anti-personnel et 32 obus d’artillerie, alors qu’un autre détachement à Skikda/5e RM a détruit une cache contenant des médicaments, des moyens de liaison et d’autres objets. Par ailleurs ,lors d’une opération menée dans la localité d’Oued El-Khamla, wilaya de Tindouf/3e RM, un détachement combiné de l’ANP a saisi 57,4 kilos de kif traité, alors que les Gardes-frontière ont déjoué des tentatives de contrebande de 12.494 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM. Dans le même contexte, d’autres détachements en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, lors d’opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Ain Guezzam Biskra et Ouargla, 10 contrebandiers, 2 véhicules tout-terrain, 18 kilos de kif traité, 1.645 tonnes de denrées alimentaires, 4 détecteurs de métaux, 2 groupes électrogènes, un marteau piqueur et 1.890 unités de boissons. D’autre part, des gardes-frontières ont intercepté 6 immigrants clandestins à Naâma et Souk Ahras.