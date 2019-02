Réseaux sociaux : Attention aux messages tendancieux

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en garde, mercredi, les utilisateurs des réseaux sociaux contre des messages qui lui sont attribués, portant le logo de la Sûreté nationale et faisant l'apologie de slogans tendancieux.

La DGSN a appelé, dans son communiqué, les utilisateurs des réseaux sociaux à «traiter, avec prudence, les informations erronées attribuées à tort au corps de police, relayées sur les plateformes électroniques, et faisant l'apologie de slogans tendancieux portant le logo de la Sûreté nationale». Elle a annoncé, à ce titre, l'ouverture d'une enquête en vue d'identifier et présenter les auteurs devant les juridictions compétentes, a ajouté la même source.