assassinat d’Un policier à Constantine : victime du devoir

«Nos services de sécurité continueront à lutter contre la violence et à faire face à toute forme de ce phénomène avec fermeté et rigueur», a écrit hier M. Bedoui sur sa page Facebook, tout en présentant ses condoléances à la famille du policier Abdelhakim Felour (39 ans), mortellement poignardé jeudi à Constantine alors qu'il était en service.

Le défunt, qui était en tenue civile, a été poignardé par un individu qui agressait verbalement des passagères dans un bus de transport public, alors qu'il voulait s’interposer et défendre ces passagères.

Le mis en cause a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Le décès du policier a jeté, jeudi, l’émoi au sein de la population, particulièrement dans la commune de Didouche-Mourad, lieu de sa résidence.

Selon le responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, le lieutenant Bilal Benkhelifa, le défunt, père de deux enfants, se rendait à son poste de travail.

Transféré vers le centre hospitalo-universitaire Benbadis, le policier a succombé à sa blessure. L’enterrement a eu lieu au cimetière de mechta Kerboua en présence de la famille et des collègues du martyr du devoir, ainsi que de directeurs centraux de la DGSN.

Issam B. et agence