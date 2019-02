Lutte antiterroriste : Trois éléments de soutien aux terroristes arrêtés à Oran et des armes saisies à Skikda

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes, ont été arrêtés mercredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Oran, alors que des armes ont été saisies à Skikda, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 13 février 2019 à Oran (2e Région militaire), trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre détachement a saisi, grâce à l'exploitation de renseignements, un pistolet automatique, un fusil de chasse, une quantité de munitions, une paire de jumelle et d'autres objets à Kerkra, wilaya de Skikda/ (5e RM)", précise la même source.

En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6 RM) et Djanet (4e RM), douze (12) orpailleurs et saisi (5) véhicules tout-terrain, divers outils d'orpaillage, (8) sacs de mélange de pierres et d'or brut ainsi que d'autres objets", alors qu'un détachement combiné de l'ANP,"a appréhendé, à Tindouf (3e RM), deux (2) narcotrafiquants en possession de cinq (5) kilogrammes de kif traité".

Par ailleurs, "(14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Guezzam", rapporte également le communiqué du MDN.

APS