Tamanrasset : Reddition d’un terroriste armé

Le terroriste ‘‘Ben Bila Abdellah’’, dit ‘‘Abou Abdellah’’, s’est rendu le 12 février aux autorités militaires à Tamanrasset/6e Région militaire. Il avait rallié les groupes terroristes en 2017, et était en possession d’un pistolet-mitrailleur et de deux chargeurs. D’autres détachements ont intercepté à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar/6e RM et Djanet/4e RM, 32 orpailleurs et 2 contrebandiers et saisi 14.000 litres de carburant et 11,164 tonnes de mélange de pierres et d’or brut. D’autres détachements combinés de l’ANP ont appréhendé, à Blida/1re RM, Tlemcen et Sidi Bel-Abbès/2e RM, cinq narcotrafiquants en possession de 35,5 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Ghardaïa/4e RM, un individu en possession de trois drones.