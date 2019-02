Présidentielle: l'UGTA et les principales organisations patronales soutiennent la candidature de M. Bouteflika

L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et les principales organisations patronales ont exprimé, mercredi à Alger, leur soutien à la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika, à la prochaine élection présidentielle.

L'UGTA, le Forum des chefs d'entreprises (FCE), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), la Confédération algérienne du patronat (CAP), la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) et l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) accueillent "avec la plus grande ferveur et la plus grande fierté" la candidature du moudjahid Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril 2019, selon une déclaration rendue publique mercredi.

Ils apportent leur "plein soutien à leur candidat, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, à l'effet de poursuivre et d'approfondir cet inlassable et cet intense effort pour le développement durable du pays, pour parachever l'œuvre de consolidation entreprise dans le développement économique, de l'épanouissement social au sein d'une Algérie réconciliée, de paix, d'unité, de stabilité et de progrès".