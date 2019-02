Mise en œuvre de l'agenda du développement durable : Fafa Benzerrouk installe de la sous-commission de suivi

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki a présidé, ce mercredi, l'installation de la sous-commission du Conseil chargé de la mise en œuvre de l'agenda du développement durable des années 2030 et 2063.

Mme Benzerrouki a indiqué que l'installation de ce mécanisme thématique technique visait à « aménager un espace de consultation, de réflexion et de coordination pour la mise en place du plan d'action de suivi de la mise en œuvre et de la réalisation des 17 objectifs du développement durable en matière des droits de l'homme", soulignant que "les principaux objectifs ont été constitutionnalisés en 2016, notamment les objectifs relatifs à la couverture sanitaire dans l'article 66, le droit à l'éducation et à l'instruction dans l'article 65 et la non discrimination entre les deux sexes dans l'article 36 ».