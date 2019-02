Election présidentielle : «Le rôle de l'administration est un rôle organisationnel par excellence», selon M. Bedoui

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a réaffirmé que le rôle de l'administration, dans les rendez-vous électoraux, « est un rôle organisationnel par excellence. « Les droits constitutionnels et juridiques de tous les partenaires politiques à la candidature, sont garantis, et ce, dans le respect des principes d'égalité, de neutralité et de transparence », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : l'administration « a veillé et veille toujours » à la concrétisation de ces droits « en offrant toutes les facilités à tous ceux qui désirent de se porter candidats sans distinction aucune », dans le cadre du respect des lois de la République, a-t-il conclu.

Concernant la prochaine Présidentielle M. Bedoui a affirmé que la réussite de cette échéance, « signera l'échec des ennemis de l'Algérie qui misent sur le fiasco de ce rendez-vous ». « Nous sommes aujourd'hui devant une échéance décisive en termes de consécration de notre édifice démocratique, en l'occurrence la Présidentielle qui focalise les regards au plan international et dont la réussite signera l'échec des ennemis de l'Algérie qui misent sur le fiasco de ce rendez-vous », a précisé le ministre.

« Les enfants de l'Algérie sauront, ensemble et partant de leur fidélité aux sacrifices des Chouhada de la glorieuse Révolution et du devoir national, barrer la route à toutes les manœuvres », a-t-il affirmé, appelant « tout un chacun à assumer ses responsabilités pour la préservation des acquis réalisés en matière de sécurité et de stabilité et faire face aux enjeux sécuritaires et économiques ».