Tamanrasset : découverte d’une cache d’armes

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lors d’une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset / 6e Région militaire, une cache d’armes et de munitions contenant deux mitrailleuses lourdes, un fusil à répétition, 20 obus pour mortiers, 510 balles et trois chaînes de munitions.