Présidentielle: les acteurs politiques s'accordent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour relever les défis du pays

La préservation des acquis réalisés par l'Algérie ces deux dernières décennies ne saurait être possible sans la conjugaison des efforts de toutes les forces vives du pays, soutiennent de nombreux acteurs et formations politiques, même ceux de l'opposition.

Même s'ils continuent à s'opposer fermement sur les orientations à donner en matière de politiques économique, sociale, culturelle ou cultuelle, qui constituent des sources de tensions entre eux, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, restent proches lorsqu'il s'agit de la stabilité, de la sécurité et de l'unité du pays.

Dans ce sens, les dirigeants des quatre partis de l'Alliance présidentielle (FLN, RND,TAJ et MPA) ont relevé, dans un communiqué commun, l'impératif de "préserver les acquis de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale et de l'unité nationale tout en appuyant les capacités du peuple face à tout éventuel défi ou menace".

Ces partis, qui ont annoncé lors de cette réunion la candidature du président Abdelaziz Bouteflika, à l'élection du 18 avril prochain, ont appelé à "faire prévaloir les intérêts suprêmes de l'Algérie pour préserver son intégrité contre toute les campagnes fourbes, les propagandes destructives et les manœuvres malveillantes visant à ébranler sa stabilité".

L'Alliance présidentielle pour qui la prochaine présidentielle constitue un rendez-vous politique "décisif" pour l'avenir du pays, a jugé essentiel "d'investir dans la consécration de la solidarité nationale, le soutien de l'unité du peuple, le renforcement de la culture de la réconciliation et la

fidélité aux principes et valeurs de la révolution de Novembre, et le rejet de la discorde en faisant preuve de sagesse devant les discours populistes".