Révision des listes électorales : le "porte-à-porte", une première pour cibler les nouvelles villes et les pôles urbains

L'opération de révision des listes électorales, menée du 23 janvier au 6 février derniers, en prévision de l'élection présidentielle du 18 avril 2019 a été marquée par une opération ciblée et inédite, visant les nouvelles unités de voisinage, les nouvelles villes et les grandes agglomérations des wilayas à travers le pays.

Du "porte-à-porte", première opération du genre, la révision ciblée des listes électorales a mobilisé des agents et brigades des services des directions de la réglementation et des affaires générales (DRAG) et a œuvré à inscrire sur les listes électorales tout citoyen, de dix huit (18) ans révolus au jour du scrutin, et également ceux ayant changé de lieu de résidence, conformément à la nouvelle loi relative au régime électoral.

Pour rappel, l'opération de révision des listes électorales qui doit permettre aux jeunes âgés de 18 ans et aux personnes ayant changé de résidence de s'inscrire dans leur nouvelle commune de résidence, a été lancée conformément aux dispositions de la loi organique n 16-10 relative au régime électoral, et la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 18 avril 2019 en vue de l'élection du Président de la République.

Au total 22.883.772 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales lors des élections locales du 23 novembre 2017.