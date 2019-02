MDN : 92 orpailleurs interceptés

Des détachements de l’Armée nationale populaire, ont intercepté, le 9 février , lors d’opérations distinctes à Tamanrasset, In Guezzam (6e Région militaire) et Djanet (4e RM), 92 orpailleurs et saisi 3 camions, 4 véhicules tout-terrain, 21motos, 36 groupes électrogènes, 18 marteaux piqueurs, 22 détecteurs de métaux et d’autres objets». D’autre part, un détachement de l’ANP «a arrêté, à El Oued (4e RM), un contrebandier à bord d’un camion chargé de 36.890 tonnes de blé tendre», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Tiaret (2e RM), trois individus en possession de trois fusils de chasse et de munitions». Par ailleurs, des Garde-côtes «ont déjoué, à Béni-Saf (2e RM), une tentative d’immigration clandestine de 17 personnes.