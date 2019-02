Boumerdès et Médéa : 2 bombes détruites

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont détruit, lors de deux opérations distinctes menées à Boumerdès et Médéa/1re RM, deux bombes artisanales. Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, à Sétif/5e RM et Biskra/4e RM, deux individus en possession de deux fusils de chasse de confection artisanale, une paire de jumelles, 816 cartouches, ainsi que des outils de remplissage de cartouches et divers objets, tandis que 3.500 unités de tabac ont été saisies à Ghardaïa/4e RM. Dans la 2e Région militaire, une unité des Garde-côtes a secouru à 9 miles marins au nord-ouest de Cap Igoui à Oran, 15 candidats à l’émigration clandestine. D’autres éléments des Garde-côtes ont déjoué, à Oran, des tentatives d'émigration clandestine de 23 personnes, alors que 6 immigrants clandestins ont été arrêtés à Naâma et Tlemcen.