Condition de la femme : L’expérience algérienne présentée au Caire

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, également présidente de la Commission de la femme arabe et du conseil exécutif de l'Organisation de la femme arabe (OFA) a pris part aux consultations tenues par les ministres africains au Caire, en vue d'enrichir la mouture du document final dont la présentation est prévue à la 63e session de l'ONU sur la condition de la femme (CSW63).

Mme Eddalia s'est félicité, à cette occasion,

de la prise en compte des propositions et observations de la délégation algérienne dans l'élaboration du texte du communiqué final de la réunion ministérielle africaine, en prélude à la CSW63, prévue du 11 au 22 mars à New York.

Lors de la première journée de cette rencontre, tenue mardi, la ministre a exposé les axes relatifs à la politique de la protection sociale adoptée par l'Algérie, afin de promouvoir et consolider la condition de la femme au sein de la société, tout en lui permettant d'accomplir son rôle, consacré par la Constitution et les législations nationales, dans tous les domaines. En sa qualité de présidente de la Commission

de la femme arabe, la ministre de la Solidarité, a invité, encore une fois, les ministres arabes à participer «massivement et activement» aux travaux de la 38e session de la Commission de la femme arabe, prévue le 24 février à Alger.