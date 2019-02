Coopération économique : M. Raouya reçoit plusieurs ambassadeurs

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu jeudi dernier les ambassadeurs d'Arabie saoudite, de France et de Croatie, respectivement, Abdelaziz Ben Ibrahim Al Hamad Al Omairini, Xavier Driencourt et Tlija Zelalic, avec lesquels il a évoqué la coopération bilatérale. Lors de son entretien avec l'ambassadeur de l'Arabie saoudite, le ministre a passé en revue l'état des relations économiques et financières bilatérales, ainsi que les voies et moyens susceptibles de les développer, et ce dans un intérêt mutuel. Les deux parties ont aussi abordé la situation économique qui prévaut dans les deux pays, notamment les politiques et réformes engagées par leurs gouvernements respectifs, pour assurer la stabilité et minimiser les effets négatifs des défis auxquels les économies des deux pays sont confrontées.

Les deux parties ont également convenu d'identifier des actions de coopération dans le secteur des finances, qui doivent concourir à l'élargissement du champ de la coopération multisectorielle qui lie les deux pays. Quant à son entretien avec l'ambassadeur de France, les deux parties ont évoqué l'état de la coopération économique et financière entre les deux pays, ainsi que la coopération institutionnelle entre les départements ministériels en charge des finances des deux pays et les moyens de son renforcement, ajoute la même source. Ils ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de cette coopération, en affirmant leur volonté d’œuvrer conjointement à sa consolidation. A cet égard, ils ont mis à profit cette rencontre pour évoquer les possibilités de saisir les opportunités offertes par les programmes européens pour renforcer davantage les liens de la coopération bilatérale», ajoute le communiqué.

S'agissant de la rencontre du ministre avec l'ambassadeur de la Croatie, les deux parties ont passé en revue l'état des relations économiques et financières bilatérales, ainsi que les voies et moyens susceptibles de leur donner un nouvel essor et une dynamique soutenue, dans l'intérêt des deux pays, lit-on dans le communique.

Il a été également procédé à un échange sur les développements économiques dans les deux pays et les potentialités que recèlent les deux économies, sur lesquelles peuvent se baser leurs relations futures. Les deux parties ont aussi évoqué le volet relatif aux règles d'investissement et le partenariat en Algérie et M. Raouya a donné des éléments d'informations en la matière.