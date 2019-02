Parlement Arabe : Une délégation de l’APN au Caire

Une délégation parlementaire de l'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, du 10 au 12 février au Caire, aux travaux de la 3e séance de la troisième session de la 2e législature du Parlement arabe (PA), a indiqué jeudi un communiqué de l'APN. La délégation algérienne est composée de MM. Mohammed Laid Bibi, et Youcef Rehamnia, respectivement vice-président de l'APN et député. Ils participeront également, en leur qualité de membres du PA, à «la séance d'audition pour retirer le nom de la République du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme».

Par ailleurs, le député Rahmania prendra part aux travaux de la conférence du PA pour promouvoir la solidarité et relever les défis auxquels le monde arabe est confronté, prévue samedi prochain.