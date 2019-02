MDN : Un réseau de trafic de drogue démantelé à Blida et 6 contrebandiers interceptés dans le Sud

Un réseau de trafic de drogue, composé de six narcotrafiquants, a été démantelé, et près de 23 kg de kif traité ont été saisis, mercredi à Blida (1re RM), a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la Sûreté nationale de la wilaya de Blida (1re RM), a démantelé un réseau de trafic de drogue composé de 6 narcotrafiquants, et saisi 22,851 kilogrammes de kif traité et un véhicule touristique», a précisé la même source.

Dans le même contexte, «des Garde-frontières ont saisi, à Tlemcen (2e RM), 125 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté trois individus en possession de 1.232 comprimés psychotropes».

D’autre part, «des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Djanet (4e RM) et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 19 orpailleurs et saisi 43 groupes électrogènes, 20 marteaux-piqueurs, 10 concasseurs de pierres, 5 sacs de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que d’autres objets. En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé quatre organisateurs d’émigration clandestine et saisi une embarcation de construction artisanale».

… et 6 contrebandiers interceptés dans le Sud

«Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont intercepté, jeudi lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), 6 contrebandiers et 25 orpailleurs, et ont saisi 4 véhicules tout-terrain, 14.000 litres de carburants, 10 sacs de mélange de pierres et d’or brut, ainsi que divers outils d’orpaillage et un téléphone satellitaire», a précisé la même source.

Dans le même contexte, «un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à Tlemcen (2e RM), quatre narcotrafiquants et saisi 66 kilogrammes de kif traité, un fusil de chasse et trois véhicules touristiques, tandis que des Garde-côtes ont saisi 32,45 kilogrammes de la même substance à Oran (2e RM). Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois individus en possession de trois fusils de chasse à Laghouat (4e RM), alors que des détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 8.000 litres de carburants à Souk Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e RM)».