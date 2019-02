MDN : 65 orpailleurs interceptés

65 orpailleurs ont été interceptés et deux véhicules tout-terrain, huit sacs de mélange d’or brut et de pierres ainsi que d’autres objets ont été saisis mardi dernier à Tindouf, Tamanrasset et Djanet, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté, le 5 février 2019, lors d’opérations distinctes menées à Tindouf/3e Région militaire, Tamanrasset/6e RM et Djanet/4e RM, soixante-cinq orpailleurs et saisi deux véhicules tout-terrain, 32 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs, 14 détecteurs de métaux, 8 sacs de mélange d’or brut et de pierres ainsi que d’autres objets», précise le MDN. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tébessa et Batna/5e RM, «quatre individus en leur possession cinq fusils de chasse et une quantité de munitions», tandis qu’«un narcotrafiquant en possession de trois kilogrammes de kif traité a été appréhendé à Oum El Bouaghi», ajoute la même source.