Les prestations électroniques du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, contribuaient à l'amélioration de l'opération de la révision

exceptionnelle des listes électorales, a indiqué lundi à Constantine, l'inspecteur central et président de la commission chargée du contrôle, d'accompagnement et d'aide à la révision exceptionnelle des listes électorales, M. Abderrahmane Bey.

Intervenant lors de sa visite à la commune de Sidi Rached pour s'enquérir des conditions de préparation aux élections à la wilaya de Constantine, M. Bey a précisé que "les services de la commission qu'il préside veille à assurer le bon déroulement de l'opération de la révision exceptionnelle des listes électorales débutée le 23 janvier jusqu'au 6 février en prévision à la prochaine élection présidentielle prévue le 18 avril 2019".

"Le ministère de l'Intérieur a créé 7 nouvelles prestations via son site électronique pour permettre aux inscrits aux listes électorales de connaître les centres et bureaux de vote", a fait savoir le même responsable.

Concernant la révision exceptionnelle des listes électorales dans la wilaya de Constantine, M. Bey a assuré que "l'opération se déroule dans de bonnes conditions", évoquant, dans ce sens, certaines observations "relatives à quelques questions techniques qui seront remédiées graduellement".

