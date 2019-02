Présidentielle 2019: les trois groupes parlementaires du conseil de la Nation appellent le président Bouteflika à se porter candidat

Les trois groupes parlementaires représentés au conseil de la Nation (FLN, RND et le tiers présidentiel) ont appelé, lundi dans un communiqué, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel.

"Conscients de l'importance de la prochaine échéance électorale dans le processus d'édification et de construction de l'Etat de droit lancé par son Excellence le président de la République depuis son accession au pouvoir en 1999, conscients des enjeux et défis qui se posent à la Nation et fiers des multiples réalisations, des acquis accomplis et des réformes profondes opérées dans la sécurité et la stabilité, les groupes parlementaires du conseil de la Nation appellent M. Abdelaziz Bouteflika, qui a dirigé l'Algérie avec sagesse et clairvoyance dans un monde instable et exposé à

des périls incontournables aux plans sécuritaire, politique, économique et financier, à poursuivre la direction du pays", lit-on dans le communiqué.

Ces groupes parlementaires ont exprimé "leur soutien absolu à sa candidature et ce qu'il pourrait proposer comme mesures complémentaires à son programme dans une démarche d'approfondissement du processus démocratique, de consolidation des réformes économiques et de poursuite de l'action dans le cadre de la justice sociale".