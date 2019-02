Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

Un terroriste s'est rendu samedi dernier aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e Région militaire. «Il s’agit de El-Tibari Ali, dit ‘‘Khaled’’, qui a rallié les groupes terroristes en 2012». L’individu était en possession d’un pistolet-mitrailleur et d’un chargeur. Un autre détachement a détruit, lors d’une opération de recherche, à Aïn Defla (1re RM), un abri pour groupes terroristes. D’autre part, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté un narcotrafiquant et saisi 5,5 kilos de kif traité à Tlemcen (2e RM) et à Bordj Bordj Bou-Arréridj (5e RM), tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Adrar (3e RM), 4.000 litres de carburants destinés à la contrebande.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé 24 immigrants clandestins à Tiaret, Adrar et Biskra.