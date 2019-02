Ghardaïa : 4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, à Ghardaïa / 4e Région militaire, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a détruit, lors d'une opération de ratissage au niveau de la zone de Tigzirt, Tizi Ouzou /1re RM, trois caches contenant huit bombes artisanales et des différents outils de détonation". S'agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté 9 personnes à Ghardaïa/4e RM, Tiaret/2e RM et Sétif/5e RM, et saisi un drone, deux véhicules, quatre fusils de chasse, quatre téléphones portables et des munitions". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Tamanrasset/6e RM, sept orpailleurs et saisi un véhicule, un groupe électrogène et un marteau-piqueur".