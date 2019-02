Béchar : Saisie de 2,623 tonnes de kif en 2018

Connue pour être un lieu privilégié pour le transit des produits prohibés et notamment la drogue, la région de Béchar a enregistré une saisie globale de 2,623 tonnes de kif traité et 26.934 comprimés psychotropes au cours de l’année écoulée.

Des statistiques fournies par l’inspection régionale de la police du Sud-ouest (Béchar- Tindouf-Adrar) qui se félicite, en outre, de ces prises considérables, tout en notant dans son bilan annuel que ce sont cependant les délits d’atteinte aux biens des personnes qui ont connu une augmentation par rapport à 2017, avec 199 affaires (dont 35 affaires de vol de véhicules) en plus et occupent la première place des délits. 1.007 affaires d’atteintes aux biens et 787 aux personnes ont ainsi été enregistrées à travers ces 3 sûretés de wilaya, ainsi que 8 homicides volontaires, alors que les services de cybercriminalité ont eu à résoudre 83% des 87 affaires enregistrées en ce sens, notant pour cela une légère hausse de ce type de délit par rapport l’année précédente. En matière de circulation routière, l’on aura malheureusement eu à déplorer, au cours des 386 accidents de la circulation dans cette région, le décès de 15 personnes et 389 cas de blessure.

On enregistre, pour cette même période 4.260 retraits de permis de conduire et 13.621 contraventions dressées pour non- respect du code de la route, des excès de vitesse, etc.

Ramdane Bezza