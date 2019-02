Accidents de la circulation : 4 morts et 29 blessés en 48 heures

Quatre personnes ont perdu la vie et 29 autres ont été blessées dans cinq accidents de la circulation survenus au cours des 48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un décompte établi hier par les services de la Protection civile.

La wilaya de Ouargla déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 2 personnes, alors que 11 autres ont été blessées, suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Bechar/Hassi Messaoud, sur la RN 49, dans la commune de Ouargla.

Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 39 personnes incommodées par l'inhalation de monoxyde de carbone, émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains, dans plusieurs wilayas du pays.