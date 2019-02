Présidentielle: Le groupe de la continuité réitère son appel au président Bouteflika pour se porter candidat

Le groupe des partis de la "continuité pour la stabilité et les réformes (15+4)" a réitéré, samedi à Alger, son appel au président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour se porter candidat à

la Présidentielle du 18 avril.

Lors d'une rencontre de concertation à laquelle ont pris part des présidents et représentants de partis politiques membres de ce groupe, supervisée par le Secrétaire général du parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, en sa qualité de coordonnateur du groupe, avec le président du parti El Karama, Mohamed Benhamou, le groupe a appelé le président Bouteflika à "se porter candidat à la prochaine élection présidentielle du 18 avril, en vue de poursuivre les réformes dans tous les domaines et renforcer l'Etat de droit, dans le cadre d'un vision de réforme globale et prospective, à même d'assurer une transition souple et continue entre les générations".

Le groupe a exprimé, en outre, "sa satisfaction de la situation sécuritaire stable du pays, grâce aux efforts et sacrifices consentis par les institutions sécuritaires et à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP)", soulignant la nécessité de "se rallier à ces institutions en vue de leur permettre de relever les défis sécuritaires croissants et de préserver l'unité nationale".