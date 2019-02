Présidentielle: plus de 170 postulants à un mois de la fin de l'opération de dépôt de candidatures

A un mois de l'expiration du délai du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 18 avril 2019, plus de 170 postulants ont retiré les formulaires de signature depuis la convocation du

corps électoral, un chiffre record par rapport à la présidentielle de 2014 qui avait enregistré une centaine de prétendants.

En effet, 172 postulants à la candidature, soit 14 chefs de partis politiques et 158 prétendants indépendants, ont procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire.