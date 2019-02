Lutte antiterroriste

Un terroriste arrêté à Skikda, un autre se rend à Adrar



Un détachement combiné de l'ANP a arrêté le 31 janvier à Skikda/5e RM, le terroriste Litim Adel, alias "Abdelfattah" qui avait rallié les groupes armés en 2014". Un autre terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Adrar/3e RM. Il s'agit de Mellouk M'barek dit "Abou Mohamed" qui était en possession d'un pistolet-mitrailleur, d’un fusil à lunette, de quatre chargeurs et de munitions. S'agissant de la lutte contre la contrebande et de la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté, à Djanet /4e RM, 4 orpailleurs et saisi 4 véhicules tout-terrain, 6 détecteurs de métaux, 5 groupes électrogènes et 6 téléphones portables, tandis que 2 véhicules ont été saisis et des tentatives de contrebande de 8.272 litres de carburant ont été déjouées à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Jijel/5e RM, Ghardaïa et El-Oued/4e RM 10 personnes et saisi 3 véhicules, un fusil de chasse, 238 comprimés psychotropes et 800 unités de boissons. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté 34 immigrants clandestins à Tiaret, Tlemcen et Skikda.