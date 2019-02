Cancérologie : Encourager les jeunes chercheurs

Dans le cadre de la promotion des travaux de recherche dans le domaine de la santé, et dans le but d’encourager les chercheurs dans les disciplines biologiques et médicale, l’Agence thématique de recherche en sciences de la santé (ATRSS) et le laboratoire Roche souhaitent soutenir et récompenser la recherche dans le domaine de la cancérologie, selon un communiqué de presse.

A la veille de la Journée mondiale contre le Cancer, célébrée le 4 février, l’ATRSS a institué, en collaboration avec le groupe Pharmaceutique leader en biotechnologie Roche, un Prix national annuel destiné à encourager les jeunes chercheurs dans ce domaine. Les chercheurs de disciplines biologiques en relation avec l’homme ainsi que ceux de la recherche clinique peuvent participer à ce concours, afin d’accélérer le transfert de connaissances vers les applications diagnostiques et thérapeutiques. Pour cette édition 2019 les thématiques choisies sont le cancer du sein et le cancer colorectal.