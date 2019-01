Habitat, Ouargla : attribution de plus de 490 logements publics locatifs dans la wilaya déléguée de Touggourt

Un total de 494 logements de type public locatif (LPL) ont été attribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya déléguée de Touggourt (160 km Nord d'Ouargla), lors d'une cérémonie présidée par les autorités de la wilaya d'Ouargla.

Ces logements ont attribués à leurs bénéficiaires issus de six communes de la wilaya déléguée de Touggourt, à savoir les communes de Mégarine (240 unités), Témacine (110 unités), M'naguer (56), Sidi-Slimane (31), Blidet-Amor (21) et Bennacer (15). De plus, 280 titres d'aides à l'habitat rural ont été remis à leurs bénéficiaires des communes de Nezla, Tebesbest, Mégarine, Sidi-Slimane, Taibet et M'naguer, en plus de 65 autres aides destinées à la restauration de l'habitat précaire au profit de citoyens des communes de Zaouïa El-Abidia et Blidet Amor.

Présidée par le wali d'Ouargla, Abdelkader Djellaoui, la cérémonie a donné lieu également à la remise des titres de 800 lots de terrain à bâtir au profit des citoyens de la commune de Sidi Slimane. Le wali a indiqué que ces réalisation dans le secteur de l'habitat s'insèrent dans le cadre des efforts visant l'amélioration des conditions de vie du citoyen, notamment les catégories vulnérables et leurs ayants-droits, et la prise en charge de leurs préoccupations. Le chef de l'exécutif de la wilaya d'Ouargla, a, à cette occasion, remis une enveloppe de six (6) milliards DA à la wilaya déléguée de Touggourt, dont cinq (5) milliards DA au titre du fonds des wilayas déléguées, le reste représentant un apport de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et une contribution de la commune de Hassi-Messaoud.