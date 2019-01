Présidentielle 2019: le RND souhaite une nouvelle candidature du Président Bouteflika

Le Rassemblement national démocratique (RND) a exprimé, jeudi à Alger, par la voix de son secrétaire général, Ahmed Ouyahia, une "forte espérance", de voir le Président Abdelaziz Bouteflika

annoncer sa candidature pour l’élection présidentielle du 18 avril 2019, affichant la disponibilité de son parti à animer la campagne électorale en sa faveur.

S’exprimant à l’ouverture de la 6ème session ordinaire du Conseil national du RND, M. Ouyahia a indiqué qu’il y a "des défis qui exigent davantage de mobilisation", exprimant son souhait de voir le Président Bouteflika "se porter candidat" et que le choix des Algériens soit "souverain".

Il a également appelé à "la conjugaison des efforts et au rapprochement de toutes les forces nationales afin d’aboutir à un consensus national", estimant que "l’Algérie a besoin d’unifier ses rangs pour faire face aux différents défis".

Le SG du RND a mis l'accent à cette occasion sur la conduite de "réformes courageuses et profondes dans tous les domaines", lesquelles "ne seront pas source de rupture avec les principes fondamentaux du pays, mais garantiraient la pérennité".