Union pour la méditerranée : Une délégation parlementaire à Rabat

Une délégation parlementaire algérienne prendra part, aujourd’hui à Rabat, aux travaux de la réunion de la Commission pour la promotion de la qualité de la vie, les échanges entre les sociétés civiles et la culture de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM). Plusieurs axes figurent à l'ordre du jour de cette réunion, dont l'échange de vues sur le thème «La jeunesse dans la région euro-méditerranéenne, entre engagement sociétal et fascination de l'espace virtuel», selon la même source.

La délégation est composée des députés à l'APN, Chafaâ Bouaïch et Fadela Alem, et du membre du Conseil de la nation, Mohamed Salah Boukofa, en qualité de membres permanents de cette commission.