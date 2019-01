Adrar : Reddition d’un terroriste

Un terroriste s'est rendu dimanche aux autorités militaires à Adrar en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et quatre chargeurs de munitions garnis, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire (ANP), un terroriste s’est rendu, aux autorités militaires à Adrar, en 3e Région militaire. Il s'agit de Fellani Ibrahim, dit Abou Anes, qui avait rallié les groupes terroristes en 2011», note la même source, précisant que «ledit repenti était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de quatre chargeurs de munitions garnis». Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP «a arrêté à Adrar/3e RM, un individu possédant un atelier de confection d’armes artisanales, contenant 48 fusils de chasse, quatre pistolets artisanaux, deux fusils semi-automatiques et 126 canons pour armes à feu, ainsi que divers objets utilisés dans la confection d’armes». En outre, un détachement de l'ANP «a saisi, à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, sept groupes électrogènes, trois marteaux piqueurs et un véhicule tout-terrain, ainsi que 3,1 tonnes de denrées alimentaires, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 14 kilogrammes de kif traité à Skikda/5e RM», conclut la même source.