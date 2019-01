Coopération dans le domaine de la Poste et des TIC : 3e session du Comité technique algéro-tunisien aujourd’hui à Alger

L'Algérie abritera la 3e session du Comité technique mixte algéro-tunisien pour la coopération dans le domaine de la Poste et des technologies de l'information et de la communication prévue aujourd’hui à Alger. Les travaux seront présidés par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, et du ministre tunisien des Technologies de l'information et de l'Economie numérique, Anouar Maarouf.