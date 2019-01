Tamanrasset : Reddition de 2 terroristes

2 terroristes se sont rendus mardi aux autorités militaires à Tamanrasset, en leur possession des armes et des munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, mardi, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire).

Il s’agit en l’occurrence des dénommés Chemnmass Mahma dit ‘‘El-Zerkaoui’’ et Moussa Hassini dit ‘‘Abou-Abdelkarim’’ qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2009 et en 2015», précise la même source.

«Ces terroristes étaient en possession d'un lance-roquette de type RPG-7, une mitrailleuse lourde de calibre 14.5 mm, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs garnis, une roquette et une charge propulsive pour lance-roquette RPG-7 ainsi qu’une quantité de munitions s’élevant à 13.160 balles de différents calibres», ajoute le communiqué du MDN.

«Ces résultats réalisés sur le terrain par les différentes unités de l'ANP confirment la permanente vigilance et la ferme détermination de nos Forces déployées le long des frontières, à déjouer toute tentative d'atteinte à la sécurité du pays et à sa stabilité», ajoute le communiqué du MDN.