Tamanrasset : élimination d’un criminel et arrestation d’un autre

Un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu lors d'une opération de poursuite menée à Tamanrasset (6e Région militaire), un criminel nommé B. Slimane et a arrêté un deuxième au nom de K. Tadji, dit Adji, tandis que les recherches se poursuivent pour appréhender un troisième criminel», précise le communiqué. «Cette opération a permis la saisie d'un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, deux chargeurs de munition, 21 balles ainsi que trois véhicules tout-terrain», ajoute la même source.

Une cache contenant six missiles de type Grad BM-21, un pistolet-mitrailleur et un chargeur, ainsi que 80 balles ont aussi été découverts.