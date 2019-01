Mascara : Visite du consul général du Maroc

Le consul du Royaume du Maroc à Oran a effectué une visite de courtoisie à Mascara, où il a visité, accompagné du wali et des autorités locales, des sites touristiques et archéologiques, comme le tribunal de l’émir Abdelkader et la résidence de son état-major, au centre-ville, la mosquée ou s’est déroulée la seconde allégeance à l’émir et l’arbre de la Dardara à Ghriss, où les tribus de Ghriss et des Hachems lui avaient fait allégeance.

A. Ghomchi