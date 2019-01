Le 18 janvier décrété Journée nationale de la commune

La date du 18 janvier, coïncidant avec la promulgation du premier code communal algérien en 1967, a été décrétée "Journée nationale de la commune", selon un décret présidentiel paru au Journal officiel. Cette Journée est célébrée par l'organisation d'Assises nationales de la commune, regroupant les présidents des Assemblées populaires communales et les différents partenaires. La Journée est célébrée également à travers l'ensemble des communes du pays par des festivités et des activités "renforçant les fondements de la décentralisation, de la démocratie et de la citoyenneté, ainsi que par l'organisation de salons et de rencontres sur des thématiques ayant trait à la commune". Le contenu et les modalités de célébration de la Journée sont arrêtés par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.