MDN : 5 narcotrafiquants arrêtés

À la suite de l’opération de jeudi, à Hassi Khabi (3e RM), un détachement de l’ANP a arrêté deux narcotrafiquants, dans la même zone, tandis que des garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tlemcen et à Tissemsilt (2e RM), trois narcotrafiquants et saisi 34,5 kilos de kif traité. Par ailleurs, et à In Guezzam (6e RM), un détachement de l’ANP a arrêté 18 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, alors que 15 immigrants clandestins ont été interceptés à Adrar (3e RM) et Djanet (4e RM). Par ailleurs, des garde-côtes ont réussi à sauver trois personnes coincées près de la plage d’Oued Saboun à Skikda (5e RM).