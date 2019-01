CHERCHELL : Découverte de 23 canons de l'époque ottomane

Le Musée Public National Maritime a annoncé, jeudi à Alger, la découverte de 23 canons remontant à l’époque ottomane sous les eaux du site Rocher Blanc situé à El Hamdania à Cherchell, où sont actuellement menés les travaux du plus grand port algérien. La directrice du Musée, le Dr. Amel Mokrani Boukari a indiqué qu’une équipe de plongeurs relevant du même musée, a découvert des canons sous les eaux du site le Rocher Blanc, presque de même forme et de même taille, à une profondeur ne dépassant pas les six mètres». En 2016, le musée était au courant de l’existence de ces canons, signalée par la population locale. Pour sa part, le conservateur du patrimoine au musée, également plongeur, ayant pris part à l’opération de recherches, Nadjib Benaouda, a indiqué que la découverte de ces canons qui remontent à «l’époque ottomane « a été réalisée sur la base «d’informations fournies par un habitant local». La mission du musée consiste actuellement à «protéger ces canons «, tant sur le site ou en les déplaçant vers un autre site subaquatique, loin du port, vu que leur repêchage «exige du temps», en plus du «manque de moyens en la matière». Suite à ces découvertes, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a précisé que les opérations de recherches archéologiques subaquatiques «concerneront prochainement plusieurs villes algériennes côtières « connues pour leurs ports anciens, comme Cherchell, El Kala et Mostaganem. Affirmant que les chargés du nouveau port «sont très compréhensifs» concernant la nature de la région patrimoniale, M. Mihoubi s’est dit confiant « quant au soutien qu’apportera la Marine algérienne dans ce domaine, au regard de « ses énormes potentialités». Abordant, d’autre part les découvertes archéologiques dans le site archéologique d’Ain Lahnech à Sétif, M. Mihoubi a fait état de la découverte de nouveaux restes lithiques sur le site, une semaine auparavant, relevant à ce propos, que ce site sera une zone ouverte seulement à la recherche scientifique en préhistoire , avec la participation de chercheurs algériens et étrangers. Des fouilles archéologiques, rappelle-t-on, dont les résultats ont été communiqués, en novembre dernier, ont démontré que l’histoire de ce site remontait à 2,4 millions d’années, confirmant qu’il est le deuxième plus ancien au monde après celui de Kouna en Ethiopie remontant à 2,6 millions d'années .