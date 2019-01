Oran : Projet de banque de données audiovisuelles dédiée aux personnalités algériennes

Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran compte créer une banque de données audiovisuelles dédiée à un million de personnalités algériennes de divers horizons, a-t-on annoncé, jeudi. Ce projet, devant s’étaler sur une durée de 10 ans, concernera des personnalités scientifiques, culturelles et économiques appartenant à diverses époques historiques de toutes les wilayas du pays, ont souligné les responsables du CRASC, à l’occasion de la signature d’une convention-cadre de partenariat et de coopération avec la Fondation Moufdi-Zakaria. Ce projet qui sera lancé ce mois de janvier en cours et supervisé par une équipe de professionnels en audiovisuel, en collaboration avec la Fondation Moufdi-Zakaria consistera en des recherches analytiques sur la vie et le parcours de ces personnalités.

Les informations collectées et analysées seront diffusées sur un site dédié au projet et sur les réseaux sociaux ainsi que par le biais de publications.