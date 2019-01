Annaba : Livraison du Centre national de recherche en environnement

M. Abdelhafid Aourag, directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’Enseignement supérieur, a estimé jeudi à Annaba qu’il est temps de fructifier les investissements qu’a consentis le pays depuis 2011 pour la protection et la valorisation de l’écosystème. Intervenant lors de la cérémonie d’installation de la directrice du Centre national de recherche en environnement , Mme Zihed

Bouslama , il a précisé que le pays dispose de six centres de recherche spécialisés, chacun dans une discipline déterminée. Le CNRE d’Annaba, qui vient d’être livré, a pour mission la protection de l’environnement et la valorisation des déchets. M. Aourag a annoncé la réception de dix nouveaux centres de recherche durant l’année en cours pour atteindre 50 centres. En plus de 10 unités de recherche reparties à travers le territoire national et 20 plate-formes technologiques, le CNRE d’Annaba va fonctionner avec 100 postes budgétaires. Sa création est justifiée par le fait que la région de Annaba connait une forte pollution de son environnement. Autonome par rapport à l’université Badji Mokhtar, cette institution aura pour activité principale la résolution de la problématique liée à la protection de l’environnement, la valorisation des ressources naturelles et la modélisations et l’évaluation du changement climatique. Un contrat de formation et de perfectionnement des cadres a été paraphé entre l’université Badji Mokhtar et l’entreprise Ferrovial en marge de la visite .

B .Guetmi