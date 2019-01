MDN : 3 casemates détruites à Batna

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, jeudi, lors d’une opération de ratissage à Béni Foudala, /5e Région militaire, trois casemates, tandis qu’un autre détachement a saisi, à Adrar/3e RM, un pistolet mitrailleur, 5 chargeurs et des munitions. D’autre part un détachement des Garde-frontières a abattu un narcotrafiquant suite à un accrochage armé près de la zone de Hassi Khabi/3e RM, saisi 309 kilos de kif traité et un véhicule tout-terrain, alors qu’une tentative de contrebande de 6.996 litres de carburant a été mise en échec à Souk-Ahras, Tébessa, et El-Taref/5e RM. D’autre part, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, 37 orpailleurs et saisi 2 véhicules tout-terrain, 5 motos, 9 détecteurs de métaux, 10 pompes ainsi que d’autres objets.



Cinq orpailleurs arrêtés dans le Sud



Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, mercredi dernier, lors d'opérations distinctes menées à Djanet (4e Région militaire) et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 5 orpailleurs et saisi six groupes électrogènes, quatre marteaux-piqueurs, dix sacs de mélange de pierres et d'or brut, ainsi qu'un véhicule tout-terrain et un camion chargé de six tonnes de charbon. Au niveau de la 5e Région militaire, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé deux narcotrafiquants et saisi 2,4 kilos de kif traité et deux véhicules à Bejaïa et Mila, tandis que 11.100 unités de différentes boissons ont été saisies à Constantine. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tébessa (5e Région militaire), trois criminels en possession de faux billets de banque s'élevant à plus de 10 millions de dinars tunisiens.