service biométrique : Nouveau siège à Ouargla

Le nouveau siège du service de délivrance des documents biométriques de la commune d'Ouargla a été mis en service, jeudi, dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la commune. L'opération entre dans le cadre des efforts visant l'amélioration du service public, permettant ainsi au citoyen de se faire établir ses documents administratifs dans de bonnes conditions, a souligné le wali d'Ouargla, Abdelkader Djellaoui, lors de la cérémonie inaugurale. Le nouveau siège dispose de toutes les commodités et équipements nécessaires à la délivrance des documents biométriques, et offre de bonnes conditions d'accueil du citoyen et de travail de ses agents, a-t-on indiqué. La célébration de la Journée nationale de la commune, placée sous le signe «La commune au cœur des mutations», a donné lieu aussi à l'inauguration du musée communal de Ouargla. Le musée a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre des efforts tendant à l'impulsion des activités culturelles dans la région et de la réhabilitation des anciennes structures d'Ouargla à caractère culturel et touristique, selon les services de la commune. Sur site, une exposition a été organisée pour informer le public sur les activités de développement dans la commune d'Ouargla, notamment les projets d'aménagement urbain, d'éclairage public et les campagnes de boisement et de nettoiement. L'initiative a permis de valoriser également les grands projets dont a bénéficié la région au cours des dernières années pour l'amélioration du cadre de vie du citoyen, ainsi que les projets programmés en faveur de la commune d'Ouargla, dans divers secteurs, tels que les ressources en eau, l'agriculture, les travaux publics et la jeunesse et les sports.