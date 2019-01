Chlef et Boumerdès : Destruction de deux casemates

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage à Chlef et Boumerdès (1re Région militaire), deux casemates pour terroristes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a saisi, à Tamanrasset (6e RM), un camion chargé de 25 tonnes de mélange de pierres et d'or brut", alors qu'un autre détachement combiné de l'ANP "a intercepté, à Oran (2e RM), un narcotrafiquant en possession de 58,3 kilogrammes de kif traité". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 18 personnes à Oran (2e RM).